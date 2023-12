Unterstützung kommt vor allem aus den USA. Dort deutet sich ein freundlicher Börsenstart an. Am Vortag hatte der Dow Jones Industrial nach erfreulichen Daten zu Konsum und Preisauftrieb den höchsten Stand seit rund zwei Jahren erklommen. In China verbesserte sich ausserdem die Stimmung in Industriebetrieben überraschend deutlich und deutet wieder auf eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivitäten hin. Gleichwohl gibt es nach wie vor viele Wirtschaftssorgen in der weltweit zweitgrössten Volkswirtschaft.