In Deutschland geht die Bilanzsaison zur Wochenmitte mit etlichen Jahresberichten ebenfalls weiter. Im Dax waren die Titel von Fresenius - vor knapp einer Woche noch so teuer wie seit 2018 nicht mehr - mit einem weiteren Kursrückgang um 3 Prozent grösster Verlierer. Sowohl die Zahlen, die sonst oft für positive Überraschungen gut seien, als auch der Ausblick sähen auf den ersten Blick durchwachsen aus, sagte ein Börsianer. Er erinnerte daran, dass am Dienstag schon die Zahlen des Dialysespezialisten Fresenius Medical Care (FMC) ) belastet hatten. An diesem hält Fresenius nach wie vor eine Beteiligung.