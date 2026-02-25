Im MDax gab es bei Auto1 nach zunächst noch solidem Start einen Kursrutsch um mehr als 10 Prozent. Die Titel setzten ihren freien Fall fort mit dem tiefsten Stand seit April 2025. In absoluten Zahlen liege der Ausblick für das operative Ergebnis (Ebitda) etwas unter dem Konsens, schrieb der JPMorgan-Fachmann Marcus Diebel. Das sei eine kleine Enttäuschung des Gebrauchtwagenhändlers.