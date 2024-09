Am Nachmittag stieg der Dax dann um 1,24 Prozent auf 19.154 Punkte. Der Leitindex erhöhte sein Jahresplus damit auf mehr als 14 Prozent. Für den MDax ging es am Donnerstag noch etwas deutlicher um 2,15 Prozent nach oben auf 26.884 Punkte. Der EuroStoxx 50 zog ausserdem um zwei Prozent an, während sich auch an den US-Börsen Gewinne abzeichneten. Vor allem die Nasdaq wird dort deutlich im Plus taxiert.