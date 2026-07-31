Der Leitindex profitiert laut Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank von der allgemeinen Zunahme der Risikobereitschaft. Nun drehe sich «alles um die Auflösung einer ungefähr ein Jahr alten Seitwärtsphase», für die er positive Signale sieht. Schnelle Kursrückgänge seien zuletzt ausgeblieben. «Wenn der Kaufdruck, der sich gerade aufbaut, anhält und zunimmt, steht einem Anstieg in Richtung 26.000 Punkte im Dax technisch nichts mehr im Wege», resümierte er.