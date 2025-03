Die Führungsrolle im Dax übernahm am Mittwoch eine andere, vom Finanzpaket begünstigte Aktie. Die Anteile des Baustoffkonzerns Heidelberg Materials zogen an der Dax-Spitze um 1,8 Prozent an, nachdem sie der Deutsche-Bank-Analyst Jon Bell als ein «Mega-Profiteur» der Infrastruktur-Gelder bezeichnete. Nach dem bisherigen Anstieg um fast die Hälfte in diesem Jahr sieht der Experte mit seinem Kursziel von 195 Euro noch Potenzial.