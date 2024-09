Eine grosse Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed am Vorabend hat den deutschen Leitindex Dax am Donnerstag ganz nahe an ein Rekordhoch herangeführt. Gegen Mittag stieg das Börsenbarometer um 1,4 Prozent auf 18.976 Zähler. Zur bisherigen Höchstmarke vom Monatsanfang bei 18.990 Punkten fehlen dem Dax nurmehr 14 Punkte.