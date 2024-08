Vor dem internationalen Treffen der Notenbanker in Jackson Hole in den Vereinigten Staaten bleiben die Anleger insgesamt jedoch vorsichtig. Keiner will auf dem falschen Fuss erwischt werden, bevor sich am Freitag US-Notenbankpräsident Jerome Powell äussert. Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners verweist dafür auf die recht geringen Handelsumsätze am Aktienmarkt. «Die Angst, sich auf der falschen Seite zu positionieren, ist im Moment einfach riesig», konstatiert er.