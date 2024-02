Nach zunächst schwunglosem Handel hat der Dax am Freitagnachmittag moderat zugelegt. Mit 17 401,58 Punkten stand der deutsche Leitindex zuletzt bei einem Plus von 0,18 Prozent wenige Zähler unter seinem am Vortag erreichten Höchststand von fast 17 430 Punkten. Auf Wochensicht steht er derzeit mit 1,7 Prozent im Plus.

23.02.2024 14:43