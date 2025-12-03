Marktbeobachter hegen zunehmend Zweifel an einer Dax-Rally zum Jahresende. «Seit fast sieben Monaten hängt der Dax in einer Handelsspanne von knapp acht Prozent fest», konstatiert Analyst Ronald Gehrt vom Broker Lynx. Anleger hätten zuletzt überwiegend zwischen den Branchen umgeschichtet. Für einen Ausbruch des Marktes nach oben brauche es aber «massiv frisches Kapital». Das würde es dem Dax ermöglichen, «endlich aus dieser Spanne zwischen grob 23.000 und 24.800 Punkten herauszukommen», so der Experte.