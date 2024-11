Der Dax hat am Freitag nach einem lange Zeit verhaltenen Handel etwas zugelegt. Als leicht positiv wurde gewertet, dass die Wall Street nach dem Feiertag am Donnerstag mit moderaten Gewinnen in den verkürzten Handel starten dürfte. Der deutsche Leitindex stieg um 0,22 Prozent auf 19.468,54 Punkte und baute damit seine Vortagesgewinne etwas aus. Auf Wochensicht deutet sich ein Plus von fast ein Prozent an.