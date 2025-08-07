Der Dax stagnierte zunächst, berappelte sich aber und überwand die runde Marke von 24.000 Punkten deutlich. An den beiden Vortagen war der deutsche Leitindex noch knapp daran gescheitert. Zuletzt notierte der Dax 1,7 Prozent im Plus bei 24.331 Punkten. Für den MDax der mittelgrossen Werte ging es um 1,4 Prozent auf 31.400 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,6 Prozent.