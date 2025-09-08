Ob die Gewinne bis zum Handelsschluss halten, ist fraglich. Denn am Nachmittag stellt Frankreichs Premierminister François Bayrou in der Nationalversammlung die Vertrauensfrage. Die Entscheidung dürfte jedoch erst nach Börsenschluss fallen. Bayrous Regierung droht zu stürzen. Das hoch verschuldete Land muss den Gürtel enger schnallen, es gibt jedoch keine Einigkeit über den Sparkurs.