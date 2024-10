Nach der dritten Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) und einem neuen Rekordhoch für den Dax hat der deutsche Leitindex am Freitag weitere Gewinne verbucht. Gegen Mittag stieg er 0,22 Prozent auf 19.626,67 Punkte. In der Spitze war der Dax zuvor bis auf rund 37 Zähler an seine Bestmarke vom Vortag bei fast 19.675 Punkten herangelaufen. «Zinsen sinken, Kurse steigen», kommentierte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. Der MDax der mittelgrossen Börsenunternehmen kletterte zuletzt 0,70 Prozent höher auf 27.342,38 Punkte.