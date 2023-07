Nach einem lethargischen Handelsbeginn hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag wieder Fahrt aufgenommen. Der Dax setzte sich weiter von der Marke von 16 000 Punkten nach oben ab, die er am Vortag hinter sich gelassen hatte. Am frühen Nachmittag lag der Leitindex bei 16 132 Zählern, ein Plus von 0,7 Prozent. Analysten machen nun das Hoch vom Monatsanfang bei gut 16 200 Punkten als nächstes Ziel aus.

13.07.2023 14:36