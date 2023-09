Wenige Stunden vor der Leitzinsentscheidung in den USA sind die Anleger am deutschen Aktienmarkt etwas zuversichtlicher geworden. Nach zwei Handelstagen mit Verlusten legte der Dax am Mittwoch wieder zu. Trotzdem bleibt die Spanne, in der sich der Leitindex schon seit Wochen bewegt, unverändert eng. «Der Handel im Dax verläuft weiterhin in ruhigen Bahnen», kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow.

20.09.2023 12:01