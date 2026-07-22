Unter den besten Werten im MDax stiegen die Papiere der Porsche AG um 3,5 Prozent auf 46,30 Euro. Das Bankhaus Metzler hatte die Papiere im Zuge eines Analystenwechsels gleich um zwei Schritte von «Sell» auf «Buy» hochgestuft und das Kursziel von 31 auf 64 Euro mehr als verdoppelt. Der neue Chef Michael Leiters wandle den Sportwagenbauer in ein kleineres, aber besseres Unternehmen um, schrieb der neu zuständige Experte Daniel Schwarz./la/mis