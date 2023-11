In der zweiten und dritten deutschen Börsenliga hoben sich die Indizes sogar noch positiv davon ab. Der Grund waren viele positive Reaktionen auf Quartalsberichte. Der MDax hatte sein Plus zur Mittagszeit mit 25 759,56 Zählern auf knapp 1,5 Prozent ausgebaut und damit ähnlich stark wie der SDax . Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 bewegte sich zeitgleich mit 0,8 Prozent im Plus. An den US-Börsen zeichnet sich derweil ein moderat freundlicher Start ab.