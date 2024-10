Nach drei Verlusttagen des Dax in Folge haben die Aktienkurse am Donnerstag wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Nicht zuletzt starke Automobilwerte trieben den Leitindex an, wiederum befeuert von überraschend guten Quartalszahlen von Tesla . Der Dax stieg am frühen Nachmittag um 0,8 Prozent auf 19.529 Punkte.