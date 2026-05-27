Dagegen liess die Platzierung von Anteilen durch Wacker Chemie Siltronic um 2,9 Prozent auf 94,20 Euro sinken. Damit waren Siltronic einer der grössten Verlierer im Nebenwerte-Index SDax . Der Spezialchemiekonzern hatte den guten Lauf der Aktien seiner Beteiligung genutzt, um 2,1 Millionen Anteile am Waferhersteller Siltronic zum Stückpreis von 89,35 Euro zu verkaufen. Dies entspricht sieben Prozent des Grundkapitals von Siltronic. Seit Jahresbeginn hatte sich ihr Wert zuvor nahezu verdoppelt - am Dienstag waren sie nahe an ihr jüngst erreichtes Hoch seit dem Frühjahr 2022 herangelaufen.