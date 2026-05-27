Auch bei deutschen Technologietiteln herrschte gute Stimmung. Im Dax schaffte der Halbleiterkonzern Infineon im Kielwasser eines Kurssprungs von US-Branchenkollege Micron ein Plus von 2,2 Prozent. Beim Chipindustrieausrüster Aixtron aus dem MDax stand ein Anstieg um 6,9 Prozent auf 56,38 Euro zu Buche. Für Aufmerksamkeit und weitere Kursfantasie sorgte die Bank of America mit einem deutlich angehobenen Kursziel von nun 72 Euro. Seit Jahresbeginn haben sich die Aktienkurse der beiden Unternehmen schon mehr als verdoppelt beziehungsweise verdreifacht.