Beim Verkauf von Anteilen an Renk musste der Panzerbauer KNDS einen viel geringeren Abschlag in Kauf nehmen. Die Anleger verziehen dies in einem positiven Branchenumfeld, das gestützt war auf den tschechischen Konzern CSG wegen dessen starker Resultate. Renk folgte Rheinmetall ins Plus, doch besonders deutlich waren mit bis zu 5,2 Prozent die Kursgewinne bei TKMS und Hensoldt .