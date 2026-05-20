Mit grösseren Schritten in Richtung der Marke von 25.000 Punkten tut sich der Dax aber schwer. Mit einem Anstieg um 0,6 Prozent auf 24.557 Punkte blieb der deutsche Leitindex am Nachmittag unter seinem Vortagshoch, das von zwischenzeitlicher Hoffnung auf Entspannung im Iran-Krieg getrieben war. Die Lage im Iran-Krieg bleibt aber angespannt, nachdem US-Präsident Donald Trump neue Angriffe nur vertagt hatte.