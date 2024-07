Nach dem ausgebliebenen Rechtsruck bei den französischen Parlamentswahlen haben die Anleger am Montag neuen Mut gefasst. Allerdings hielt sich die Kaufbereitschaft am deutschen Aktienmarkt in Grenzen. Denn der Wahlausgang in Paris lässt eine schwierige Regierungsbildung befürchten. Zudem stehen im weiteren Wochenverlauf noch wichtige Ereignisse an.