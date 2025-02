Die Hoffnung auf eine anziehende Wirtschaft sowie positiv aufgenommene Unternehmenszahlen haben Anleger am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte in Kauflaune versetzt. Nach dem durchwachsenen Wochenstart sah es für den Dax gegen Mittag mit plus 1,33 Prozent auf 22.709 Punkte wesentlich besser aus. Das in der Vorwoche erreichte Rekordhoch bei 22.935 Punkten kommt näher.