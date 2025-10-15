Der deutsche Leitindex legte zur Mittagszeit um 0,2 Prozent auf 24.285 Zähler zu, nachdem er am Dienstag zeitweise unter 24.000 Punkte gesackt war. Eine erste Talfahrt hatte der Dax vor dem Wochenende erlebt, nachdem er noch am Donnerstag auf ein Rekordhoch von 24.771 Punkte geklettert war. Erneut eskalierende Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China verunsichern seither. Der MDax mit den mittelgrossen Unternehmen zeigte sich am Mittwoch mit minus 0,1 Prozent auf 30.041 Punkte kaum verändert.