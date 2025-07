Von den Übersee-Börsen kam zur Wochenmitte kein Rückenwind für den Dax. Am Dienstag hatte in den USA nur der Leitindex Dow Jones Industrial Gewinne verzeichnet, und auch in Asien fanden die wichtigsten Aktienindizes keine gemeinsame Richtung. Aktuell zeichnet sich in New York immerhin eine moderat freundliche Eröffnung ab.