Auf Wochensicht deutet sich für den Dax ein kleines Minus an. Die Bilanz für den Monat Februar weist einen Gewinn von fast drei Prozent aus. Damit könne der Leitindex eine ordentliche Wertentwicklung vorweisen, schrieb Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst des Handelshauses CMC Markets. In Anbetracht der vielen Störfaktoren und der weiterhin heiklen Situation zwischen dem Iran und den USA sei das derzeitige Monatsplus mehr als sehenswert.