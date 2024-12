Die Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank (EZB) hat dem Dax am Donnerstag keine Impulse gegeben. Der Leitindex, der knapp unter seinem Rekordhoch in den Handel gestartet war, hielt sich auch nach der Entscheidung durch die Notenbank auf Vortagesniveau. Im Fokus steht für die Anleger die Pressekonferenz. Zudem dürfte weiterhin Vorsicht herrschen, denn am Mittwoch entscheidet die Notenbank Fed zum letzten Mal in diesem Jahr über die Leitzinsen in den USA.