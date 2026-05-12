Am Nachmittag büsste der deutsche Leitindex 1,2 Prozent auf 24.055 Punkte ein und sackte damit fast wieder auf das kurz nach dem Handelsstart erreichte bisherige Tagestief. In der vergangenen Woche noch hatte Zuversicht über eine Einigung zwischen den USA und dem Iran den Dax mit etwas über 25.150 Punkten auf den höchsten Stand seit Kriegsbeginn getrieben.