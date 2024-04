Der Dax hat am Dienstag nach einem freundlichen Start schnell ins Minus gedreht. Um die Mittagszeit verlor der deutsche Leitindex 0,40 Prozent auf 18 046,15 Punkte, womit er an den verhaltenen Wochenauftakt anknüpfte. Für den April steuert er auf einen Kursrückgang um 2,4 Prozent zu. Das zu Monatsbeginn erreichte Rekordhoch von 18 567 Punkten rückt damit etwas weiter in die Ferne.