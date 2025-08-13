Die Aufmerksamkeit galt zuvor aber erst einmal zahlreichen Quartalsberichten und Ausblicken. Im Dax meldete der Energieversorger Eon ein weitgehend wie erwartet ausgefallenes Halbjahr und bestätigte die Jahresziele. Der Fokus liegt laut JPMorgan jetzt vor allem auf der nächsten Regulierungsperiode für Stromnetze in Deutschland. Konstruktive Gespräche könnten nach Einschätzung der US-Bank im nächsten Jahr zur Vorlage der Jahreszahlen zu einer Anhebung der mittelfristigen Investitions- und Ergebniserwartungen führen. Die Aktie legte um 1,6 Prozent zu.