Die Aufmerksamkeit galt auch zahlreichen Quartalsberichten und Ausblicken. Im Dax gab der Energieversorger Eon ein weitgehend wie erwartet ausgefallenes Halbjahr bekannt und bestätigte die Jahresziele. Der Fokus liegt laut JPMorgan nun vor allem auf der nächsten Regulierungsperiode für Stromnetze in Deutschland. Konstruktive Gespräche könnten nach Einschätzung der US-Bank im nächsten Jahr zur Vorlage der Jahreszahlen zu einer Anhebung der mittelfristigen Investitions- und Ergebniserwartungen führen. Die Aktie legte um ein Prozent zu.