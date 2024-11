Die Börsenumsätze fielen angesichts fehlender Impulse von den US-Börsen überschaubar aus. Wegen des Feiertags Thanksgiving wird in New York an diesem Donnerstag gar nicht und am Schnäppchentag Black Friday nicht so lange wie üblich gehandelt. Einfluss auf den Markt könnten am frühen Nachmittag die Verbraucherpreise aus Deutschland haben, die wichtig für den Kurs der Europäischen Zentralbank sind.