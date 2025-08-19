Der Dax hat am Dienstag auf den Politik-Gipfel in Washington zunächst träge reagiert. Gegen Mittag holte er auf und machte mit plus 0,40 Prozent auf 24.413 Punkte seinen schwächeren Wochenauftakt wett. Das Rekordhoch von Mitte Juli bei 24.639 Punkte bleibt für den deutschen Leitindex in Sichtweite. Um es zu erreichen, muss er die Charthürde im Bereich 24.500 Punkte knacken.