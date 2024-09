Auch wenn mit Zinssenkungen durch die EZB und die Fed gerechnet wird, warten die Anleger lieber ab. Die Verbraucherpreise aus den USA gaben unterdessen keine eindeutigen Impulse. Die Abschwächung des Preisauftriebs auf 2,5 Prozent fiel wie erwartet aus. Damit ist die Inflationsrate die niedrigste seit Februar 2021. Die Kerninflation, also ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise, ergab allerdings ein unerwartet kräftiges Plus gegenüber Juli. Sie stagnierte zudem oberhalb von drei Prozent, was der Helaba zufolge die Erwartungen an die Zinssenkungen dämpfen dürfte. Sie hält daher einen kleinen Zinsschritt der Fed für das wahrscheinlichste Szenario. «Die immer noch hohe Kerninflationsrate macht ein vorsichtigeres Vorgehen der Fed notwendig», schlussfolgert auch Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank in Liechtenstein.