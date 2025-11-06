Suss führte dank eines Kurssprungs von fast 19 Prozent die Gewinnerliste im Nebenwerte-Index SDax unangefochten an. Nachdem der Halbleiterzulieferer vor wenigen Tagen erst den Ausblick gesenkt hatte, rechnet er nun im vierten Quartal mit einer sehr deutlichen Belebung. Für Marktteilnehmer kam das überraschend, auch weil zuletzt von einem «wenig dynamischen Auftragseingang» im dritten Quartal die Rede gewesen war.