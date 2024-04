Der MDax der mittelgrossen Börsenwerte legte am Montag um 0,61 Prozent auf 27 080,31 Punkte zu. Der EuroStoxx 50 , Leitindex der Euroregion, stand 0,59 Prozent im Plus bei 5044,47 Zählern. In New York deutete sich für den Dow Jones Industrial ein recht stabiler Handelsstart an, nachdem er sich schon vor dem Wochenende etwas erholt hatte.