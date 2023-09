Börsianer sehen den Dax im «nächsten wichtigen Widerstandsbereich angekommen». Am Nachmittag blieb der Leitindex mit 15 916,45 Punkten auf Abstand zur nächsten Tausendermarke, über der er Ende Juli sein Rekordhoch erreicht hatte. Damit gab der Dax um 0,19 Prozent nach. Im Laufe der Woche bringt er es aber auf einen Zugewinn von 1,8 Prozent. Damit könnte der Index nach einer Durststrecke in der ersten August-Hälfte das zweite Wochenplus in Folge einfahren.