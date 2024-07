Der deutsche Aktienmarkt ist am Freitag den dritten Tag in Folge gestiegen. «Der Deutsche Aktienindex zeigt sich vom kleinen Ausverkauf bei Nvidia , Apple und Tesla nahezu unbeeindruckt und bleibt auf dem Sprung, über 18.600 Punkten die Tür zu einem neuen Allzeithoch zu öffnen», kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets. Am Vortag hatte eine rückläufige Teuerung in den USA im Juni erneut die Erwartung baldiger Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed befeuert.