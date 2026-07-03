Die KI-getriebene, deutliche Erholung der Börsen in Japan und Südkorea zum Wochenschluss wirkte sich auch etwas auf die europäischen Aktien der Halbleiterbranche aus, jedoch nicht auf die Software-Werte. So stiegen Infineon im Dax um 1,1 Prozent. Aixtron , Siltronic , PVA Tepla und Suss Microtec verbuchten Kursaufschläge zwischen 4,3 und 8,1 Prozent. Dagegen fielen die Papiere von SAP am Dax-Ende um 2,0 Prozent. Die Titel von Nemetschek und Teamviewer büssten 0,9 beziehungsweise 2,8 Prozent ein.