Das fortgesetzte Chaos bei Thyssenkrupp mit Blick auf die Stahlsparte prägte derweil die Aktien des Industriekonzerns, die zwischen Gewinnen und Verlusten schwankten. In der geplanten Neuaufstellung des Bereichs eskalierte der Streit in der Führungsriege: Drei Stahlvorstände und vier Aufsichtsratsmitglieder warfen hin, darunter auch Chefaufseher Sigmar Gabriel (SPD) und Stahlchef Bernhard Osburg. Gabriel sieht die Verantwortung für die Rücktritte vor allem bei Thyssenkrupp-Chef Miguel López. Dieser habe eine «beispiellose Kampagne» gegen den Stahlvorstand öffentlich in Gang gesetzt.