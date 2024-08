Der Dax hat am letzten Handelstag im August einen weiteren Höchststand erreicht. Der deutsche Leitindex gewann am Freitag bis zu 0,2 Prozent auf 18.957 Punkte und lag am Mittag noch mit 0,1 im Plus. Das Jahresplus beträgt nun auf 13 Prozent. Auch die Bilanz des August ist trotz des Kurseinbruchs zu Monatsbeginn klar positiv.