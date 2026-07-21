Unter den schwächsten Werten im Dax fielen die zuletzt stark gelaufenen Aktien der Munich Re um 2,6 Prozent. Finanzchef Andrew Buchanan sagte der «Börsen-Zeitung» mit Blick auf die Rückversicherung: «Im Rahmen der Arbeiten für den Halbjahresabschluss werden wir sehr genau auf das Geschäft in der Pipeline für das dritte und vierte Quartal schauen. Daraus wird sich ergeben, welche Prognose wir dem Markt geben.» Munich Re scheine also seine Prognosen für die Schaden- und Unfallrückversicherung zu hinterfragen, sagte ein Händler.