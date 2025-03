Der Dax hat am Donnerstag nach einer Berg- und Talfahrt am Nachmittag wieder nach unten abgedreht. Zwischenzeitlich hatte der Leitindex seine klaren Anfangsverluste mehr als wettgemacht und dabei rund 300 Punkte über seinem Tagestief gelegen. Zuletzt notierte das Börsenbarometer 0,49 Prozent tiefer bei 22.564,53 Punkten. Der MDax der mittelgrossen Unternehmen sank am Nachmittag um 0,45 Prozent auf 28.556,51 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,3 Prozent nach unten.