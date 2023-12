Der Dax hat am Dienstag seinen Rekord bis auf 16 837 Punkte nach oben geschraubt. Neue Impulse in Richtung der 17 000er-Marke blieben dann aber aus. Sie kamen am Nachmittag auch nicht von den US-Verbraucherpreisen, die die Erwartungen in etwa erfüllten. Gespannt wird nun auf die am Mittwoch und Donnerstag anstehenden Zinsentscheide geblickt.

12.12.2023 15:07