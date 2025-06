Nach dem starken Vormonat hat der Dax zum Start in den Juni unter der runden Marke von 24.000 Punkten etwas nachgegeben. Eine weitere Zolldrohung von US-Präsident Donald Trump sorgte für etwas Unmut. Anleger haben sich aber an das Zoll-Hickhack inzwischen gewöhnt. Trump will nun Zölle für die Einfuhr von Stahl in die Vereinigten Staaten von derzeit 25 Prozent auf 50 Prozent des Warenwerts verdoppeln. Die EU übte scharfe Kritik.