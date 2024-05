Nach einer sehr starken Vorwoche kommt der Dax am Montag an sein Rekordhoch erst einmal nicht mehr heran. Am Nachmittag sank der Leitindex um 0,27 Prozent auf 18 721,99 Punkte. Der am Freitag erreichte Höchststand bei gut 18 845 Punkten bleibt gleichwohl in Sicht. Der etwas lustlose Handel zum Wochenstart sei in Anbetracht der zuletzt vollzogenen Kursrallye und dem daraus entstandenen luftigen Kursniveau nicht weiter verwunderlich, schrieb der Finanzmarktexperte Andreas Lipkow.