Kurz vor dem Nato-Gipfel in Den Haag wurden die Papiere von Rheinmetall mit einem 3,6 Prozent grossen Abschlag zum Dax-Schlusslicht. Hier stützte es also nicht, dass sich die Bündnisstaaten in einem schriftlichen Entscheidungsverfahren einigten, die jährlichen verteidigungsrelevanten Ausgaben auf mindestens fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu erhöhen. Die Rekordrally der Rüstungswerte war seit Wochen schon ins Stocken geraten und weicht nun ein Stück weit der Skepsis.