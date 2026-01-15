Im Dax mischten sich RWE unter die Spitzenwerte und übersprangen erstmals seit rund 15 Jahren mit zuletzt plus 2,2 Prozent wieder die 50-Euro-Schwelle. Das Papier des Energieversorgers profitierte weiter vom Erfolg bei der Offshore-Wind-Auktion in Grossbritannien und die strategische Partnerschaft mit der Beteiligungsgesellschaft KKR. Die Bank of America setzte ihr Kursziel für die Aktie auf 59 Euro hoch und bekräftigte ihre Kaufempfehlung.